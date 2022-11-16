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Фейк: в военкомате Геленджика угрозами заставляют подписывать согласие стать добровольцами

Происшествия
16.11.2022 17:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/fejk-v-voenkomate-gelendzhika-ugrozami-zastavlyayut-podpisyvat-soglasie-stat-dobrovoltsami
Фейк: в военкомате Геленджика угрозами заставляют подписывать согласие стать добровольцами
Фото t.me/opershtab23

В соцсетях распространились сведения о том, что в Геленджике сотрудники военкомата якобы угрожают жителям и заставляют подписывать согласие о добровольном участии в СВО. Информация оказалась фейком.

Автор поста призывал не приходить в военкомат. В качестве доказательства своих слов он приложил к сообщению пустой бланк заявления.

В оперативном штабе Краснодарского края отметили, что фактов, подтверждающих угрозы или случаи принудительного подписания таких бланков, в сообщении не приводится.

«Такое заявление — не обязанность или требование военкомата, а право человека при его желании пойти на защиту Родины», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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