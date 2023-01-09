В текущем году в Краснодарском крае отдохнут более 300 тыс. детей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 9 января рассказал о планах по развитию детских здравниц в регионе.

Он сообщил, что на проектирование государственного краевого лагеря направили 185 млн рублей.

«Чтобы дети из края и других регионов могли полноценно отдохнуть и укрепить здоровье, мы стараемся сохранить все действующие здравницы и строить новые. В этом году начнем проектирование государственного краевого лагеря. На эти цели выделили 185 млн рублей. Это проект не одного года. Но когда мы его реализуем, получим региональную круглогодичную здравницу для одаренных детей», — сказал Кондратьев.

Новый лагерь сможет принимать почти 5 тыс. ребят в год. Проектом предусмотрено строительство спального корпуса для детей, жилого корпуса для персонала, лечебно-оздоровительного и крытого универсального спорткомплекса. А также крытого бассейна и кванториума. Смена рассчитана на 320 человек. Предполагается, что всего их будет 14, продолжительность составит 21 день.

Замглавы Кубани Анна Минькова отметила, что оздоровительную кампанию 2023 года рассчитывают провести не ниже уровня прошлого года. По программе «Дети Кубани» планируют оздоровить не менее 40 тыс. детей. Предполагается, что в стационарных лагерях отдохнут 310 тыс. детей. В том числе, 160 тыс. человек — из других регионов РФ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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