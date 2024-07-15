В течение 2 дней собираются потушить пожар на мусорном полигоне под Краснодаром

В Краснодаре 15 июля прошло аппаратное совещание на тему пожароопасности.

Сейчас завершают тушение возгорания на мусорном полигоне в хуторе Копанском. Участок полигона отсыпали грунтом и пролили водой. Локальные задымления остаются, но массовое горение остановлено.

«Вопрос ликвидации пожара будет полностью закрыт в течение двух дней. Техники и специалистов на месте достаточно. Причиной возгорания могла стать реконструкция полигона — мусор перекладывали, туда попал кислород и началось тление. Работы продолжатся до ноября. На это время организуем постоянный мониторинг, дежурство пожарных машин, чтобы ситуация не повторилась», — написал глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

Мэр города обратил внимание, что снижения температуры и дождя в ближайшее время не ожидается. В связи с этим он попросил краснодарцев проявить бдительность — не бросать стекла и окурки, а также осторожнее обращаться с огнем.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предположительно, причиной возгорания на полигоне стал выброс метана.