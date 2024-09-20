В театре Драмы Краснодара проходит премьера спектакля «Евгения Онегина»

Культовый роман в стихах Александра Пушкина написан почти 200 лет назад, и за эти годы не потерял свою актуальности. К его постановке на сцене или экранизации режиссеры берутся с регулярностью. Не остался в стороне и краснодарский театр Драмы — 20 сентября там проходит премьера спектакля. Там сейчас работает корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

«У входа не протолкнуться, а свободных билетов в кассах нет уже давно. Организаторы рассказали, что билеты раскупили несколько недель назад. И это не удивительно: последний раз эту постановку в краевой столице показывали в 2015 году», — рассказывает журналист.

Театр начинается с вешалки, а сегодняшняя премьера — с Городской площади. Там гостей встретили герои романа Пушкина: Татьяна, Онегин, Ленский и другие персонажи. С каждым из них можно поздороваться и сделать фото.

«Евгений Онегин» был актуальным во все времена, но всегда воспринимается все по-разному. И каждый раз спектакли были уникальными и не повторимы. Исполнители главных ролей сегодня также изменились с последней премьеры в Краснодаре. О том, чем сегодня будут удивлять зрителя, рассказали создатели спектакля.

«С точки зрения какой-то эпохи, наш спектакль — он вне времени. Он подойдет и молодому поколению, и заядлым театралам, всем, кто просто любит творчество Александра Пушкина и искусство театра драмы Краснодара», — говорит директор краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького Максим Секачев.

«Спектакль обещает быть очень интересным и запоминающимся. В следующих выпусках поделимся с нашими телезрителями атмосферой представления», — говорит Шабалда.

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