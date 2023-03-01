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В Тбилисском районе произошел пожар в частном доме на площади 30 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tbilisskom-rajone-proizoshel-pozhar-v-chastnom-dome-na-ploshhadi-30-kv-metrov
Фото t.me/mchs_kuban

Сообщение о возгорании дома на улице Красной в станице Геймановской поступило в МЧС 1 марта в 1:11.

На место выехали пожарные подразделения. Они прибыли по адресу и установили, что пожар произошел в жилом частном доме. В 1:18 огонь локализовали, в 1:32 — полностью потушили.

Площадь возгорания составила 30 кв. м. При пожаре никто не пострадал. На месте работали восемь человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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