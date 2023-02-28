Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре

Пожар произошел вечером 28 февраля на улице Кубанской набережной.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что пламя охватило всю кровлю ресторана.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС 28 февраля в 20:25. Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит кровля здания на площади 200 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 20:32 объявили повышенный ранг пожара. Возгорание локализовали в 21:18 на площади 200 кв. м. Огонь потушили в 21:29. Эвакуировали 11 человек из соседнего здания. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работали 100 человек и 32 единицы техники.

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