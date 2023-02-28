Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре
Происшествия
28.02.2023 20:56
Пожар произошел вечером 28 февраля на улице Кубанской набережной.
Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что пламя охватило всю кровлю ресторана.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС 28 февраля в 20:25. Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит кровля здания на площади 200 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В 20:32 объявили повышенный ранг пожара. Возгорание локализовали в 21:18 на площади 200 кв. м. Огонь потушили в 21:29. Эвакуировали 11 человек из соседнего здания. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работали 100 человек и 32 единицы техники.
Читайте также: на нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар.
Популярные новости
- Минобороны РФ: в Краснодарском крае и Адыгее была предпринята попытка атаки беспилотниками
- В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- СК проверит информацию о некачественной операции по удалению аппендицита 7-летней девочке в Каневском районе
- Хакеры запустили в эфире радиостанций Кубани очередной фейк об угрозе удара
- Массовые спуски в маскарадных костюмах и купальниках пройдут в горах Сочи