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В Тбилисском районе на 8 лет посадили мужчину, зарубившего собутыльника топором

Происшествия
24.10.2022 16:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tbilisskom-rajone-na-8-let-posadili-muzhchinu-zarubivshego-sobutylnika-toporom
В Тбилисском районе на 8 лет посадили мужчину, зарубившего собутыльника топором
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 13 июля селе Шереметьевское. В октябре суд вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя по обвинению в убийстве.

Суд установил, что днем местный житель выпивал алкоголь с товарищем. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Во время ссоры мужчина схватил топор и несколько раз ударил им собутыльника по голове, телу и конечностям. От полученных рам пострадавший скончался.

Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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