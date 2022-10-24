В Тбилисском районе на 8 лет посадили мужчину, зарубившего собутыльника топором
Происшествия
24.10.2022 16:35
Преступление произошло 13 июля селе Шереметьевское. В октябре суд вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя по обвинению в убийстве.
Суд установил, что днем местный житель выпивал алкоголь с товарищем. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Во время ссоры мужчина схватил топор и несколько раз ударил им собутыльника по голове, телу и конечностям. От полученных рам пострадавший скончался.
Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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