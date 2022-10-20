В Краснодаре двоим мужчинам суд дал по 7,5 лет колонии за разбойное нападение с отверткой

В Краснодаре двоим мужчинам суд дал по 7,5 лет колонии за разбойное нападение с отверткой

Преступление произошло 10 июля 2019 года. В октябре суд вынес по этому делу окончательный приговор.

По данным следствия, двое мужчин вместе с еще двумя лицами, которые скрываются от следствия, приехали на машине к подъезду дома на улице Ставропольской. Они ждали мужчину. Как только он появился, злоумышленники зашли за ним в подъезд и там с отверткой напали на него и затолкали в открытую пострадавшим квартиру.

Один из нападавших остался на кухне, где удерживал сестру пострадавшего и ее ребенка. Второй разбойник бил мужчину и требовал 300 тыс. рублей. Не получив желаемого, он один раз ударил пострадавшего отверткой в левое бедро, забрал телефон Alcatel стоимостью 6 тыс. рублей. В это время второй разбойник похитил телефон сестры пострадавшего, также за 6 тыс. рублей. Двое подельников поднялись в квартиру и похитили еще флакон духов марки «Пятое Авеню», стоимостью 2 тыс. рублей и серебряные серьги за 2 тыс. рублей. После этого нападавшие скрылись, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о разбое. В суде подсудимые вину свою признали частично. Советский районный суд назначил им по 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденные подали апелляционную жалобу, однако апелляционный суд оставил приговор без изменений. После чего он вступил в силу.

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