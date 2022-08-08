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В Тбилисском районе местному жителю грозит до 10 лет тюрьмы за оборванные кусты конопли

Происшествия
08.08.2022 17:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tbilisskom-rajone-mestnomu-zhitelyu-grozit-do-10-let-tyurmy-za-oborvannye-kusty-konopli
В Тбилисском районе местному жителю грозит до 10 лет тюрьмы за оборванные кусты конопли
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Полицейские получили информацию о том, что 53-летний местный житель оборвал в лесополосе дикорастущие кусты конопли.

При проверке сотрудниками ОНК Отдела МВД России по Тбилисскому району информация подтвердилась. Увидев полицейских, подозреваемый выбросил полимерный пакет. Экспертиза подтвердила, что в нем была конопля. Масса наркосодержащего вещества составила около 420 г. Подозреваемый собирался изготовить наркотик для личного употребления.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит срок заключения до 10 лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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