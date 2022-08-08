В Армавире троим мужчинам грозит до 12 лет колонии за производство контрафактных сигарет

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Местных жителей подозревают в производстве немаркированных табачных изделий, а также в незаконном использовании средств индивидуализации товаров и заведомо поддельных акцизных марок.

По версии следствия, трое мужчин в возрасте от 29 до 49 лет с августа 2020 года по март 2021 года производили табачную продукцию без маркировки и хранили ее для дальнейшего сбыта. Они произвели контрафактные сигареты на общую сумму более 25 млн рублей.

Кроме того, они изготовили 370 тыс. пачек потребительских упаковок чужих товарных знаков и хранили почти 77 тыс. поддельных акцизных марок.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Армавирский городской суд. За это преступление местным жителям грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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