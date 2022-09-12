В Тбилисском районе механизатор лишился ног, попав в жатку комбайна

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ЧП произошло 11 сентября. Мужчину затянуло в жатку комбайна и размолотило ему ноги.

Механизатор со стажем работал в поле на уборке урожая. В какой-то момент по невыясненным пока причинам его ноги оказались в жатке. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, мужчина находится в реанимации. За его жизнь борются врачи.

По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

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