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В Тбилисском районе механизатор лишился ног, попав в жатку комбайна

Происшествия
12.09.2022 16:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tbilisskom-rajone-mehanizator-lishilsya-nog-popav-v-zhatku-kombajna
В Тбилисском районе механизатор лишился ног, попав в жатку комбайна
Фото t.me/chp_krd/11056

ЧП произошло 11 сентября. Мужчину затянуло в жатку комбайна и размолотило ему ноги.

Механизатор со стажем работал в поле на уборке урожая. В какой-то момент по невыясненным пока причинам его ноги оказались в жатке. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, мужчина находится в реанимации. За его жизнь борются врачи.

По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

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