В Геленджике чемпион мира по боевым искусствам получил тяжелую травму во время отпуска
На нижегородского профессионального кикбоксера и мастера по муай-тай Артема Пошпорина свалился отвалившийся кусок скалы.
О своей травме спортсмен сообщил только 8 сентября, хотя ЧП произошло 29 августа. Спортсмен с женой и друзьями отдыхали на пляже. Вдруг мужчина почувствовал сильный удар по голове.
«Достаточно быстро пришел в себя, только почему-то совсем не мог двигать ногами и вокруг все начали паниковать. Оказалось, от скалы оторвался камень и пробил мне голову. В итоге — открытая черепно-мозговая травма», — написал Артем Пошпорин в социальных сетях.
Сотрудники МЧС и скорой помощи доставили бойца в реанимацию одной из больниц Геленджика. Там он провел около суток, затем его перевезли в Новороссийск. Врачи города-героя приняли решение отправить Пошпорина в Краснодар, чтобы провести операцию.
«Сейчас нахожусь в больнице в Краснодаре, где мне наконец, поправили череп. Уже лучше себя чувствую, потихоньку восстанавливаюсь и учусь заново ходить. Обещали в понедельник выписать, поэтому уже скоро буду дома», — добавил спортсмен.
Артем Пошпорин известен фанатам боевых искусств как «Шпора». Во время одного из поединков он сильно рассек сопернику голову, после чего, по созвучию с фамилией, получил свое прозвище. Прошпорин — чемпион мира по версии W5 (2015), двукратный чемпион мира по версии GPRO (2016, 2022), интерконтинентальный чемпион по версии WKU (2018), чемпион организации S-1 (2018), чемпион Европы (WMC) (2018), пятикратный чемпион организации Senshi (2021, 2022).
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