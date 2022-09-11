Краснодарские аэронавты помогли установить рекорд России по прыжкам с парашютом

Видео «Кубань 24»

Рекорд страны был установлен 11 сентября в Волгограде. На фестивале «Волгоградское небо» с 11 воздушных шаров одновременно прыгнул 51 парашютист.

С 9 по 11 сентября в Волгограде отмечают День города. В честь праздника пилот аэростата из Ростова-на-Дону Александр Галкин устроил фестиваль воздухоплавателей. Прибыли команды из Москвы, Ставрополя, Белгорода, Уфы и Краснодара. Первые полеты стартовали 8 сентября. Но рассмотреть воздушные шары поближе волгоградцы смогли лишь на следующий день.

Планировалось, что каждый вечер летательные аппараты будут выстраиваться в один ряд как цветные гирлянды. Кульминацией праздника должен был стать прыжок 51 парашютиста и установка всероссийского рекорда. Но мешала погода — дул сильный ветер. В течение двух дней горожане лицезрели пустые оболочки, работающие горелки и корзины. Однако желающие могли пообщаться с пилотами, сообщает V1.

Александр Галкин рассказал интернет-порталу «Кубань 24», как зародилась идея установить всероссийский рекорд.

«В Ростове-на-Дону ко мне постоянно приезжали друзья-парашютисты. Поднимались постоянно, прыгали. Было это на протяжении нескольких лет. Постоянно летать было сложно из-за работы. И вот однажды пришла в голову мысль: прыгал ли кто-нибудь массово с парашютом с воздушного шара?», — рассказал Александр Галкин.

Пилот и его друзья стали проверять и обнаружили, что такой прыжок был зафиксирован за рубежом. И, по словам Галкина, с воздушного шара тогда спрыгнули 14 парашютистов.

Повторить аналогичный подвиг, но с большим количеством спортсменов, казалось невозможным. Шар по инерции поднимется вверх и деформируется. Тогда организатор принял решение собрать пилотов и самых опытных парашютистов, за плечами которых не менее 500 прыжков. И вот, 11 сентября, с рассветом поднялись в небо 11 воздушных шаров. Они стартовали от подножия Мамаева кургана и вылетели в сторону Средней Ахтубы. Над Волго-Ахтубинской поймой 51 парашютист совершил прыжок с высоты 2 км.

«Это хорошее завершение Дня города. Волгоград в первый раз проводит воздухоплавательный фестиваль. А это ему небольшой подарок от всех любителей неба», — заключил Александр Галкин.

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