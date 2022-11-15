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В Тбилисском районе дети-сироты получили квартиры по краевой программе

Общество
15.11.2022 16:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tbilisskom-rajone-deti-siroty-poluchili-kvartiry-po-kraevoj-programme
В Тбилисском районе дети-сироты получили квартиры по краевой программе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое жилье в многоквартирном доме на улице Розовой в станице Тбилисской получили восемь человек.

Квартиры площадью 36 кв. м полностью готовы для проживания. Благоустроили прилегающую территорию. Рядом строится новая школа, уже открыли детский сад и кабинет ВОП.

«Всего в 2022 году квартиры получили 17 жителей района. Свой дом — это, прежде всего, надежность и стабильность. Пусть это жилье будет новым этапом вашей счастливой жизни», — сказал глава Тбилисского района Евгений Ильин.

Жилье сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляют по госпрограмме «Дети Кубани». Для приобретения 1 тыс. 220 квартир в 2022 году выделили 3,3 млрд рублей, 3 млрд из них — краевые средства. Уже обеспечили жильем 581 человека. До конца года получат квартиры еще 639 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: детям-сиротам из Каневского района выдали ключи от квартир.

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