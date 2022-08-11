В Тбилисском районе чиновник чуть не лишил детей-сирот жилья из-за бюрократии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Работник администрации муниципалитета предоставил не верные документы по закупке жилья.

Районной прокуратурой установлено, что администрация разместила 16 извещений о проведении электронных аукционов на приобретение квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

При утверждении аукционной документации чиновник не учел, что объектом закупки по приобретению жилого помещения может быть не только квартира, но и жилой дом любого типа.

По результатам рассмотрения 16 административных дел назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 48 тыс. рублей, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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