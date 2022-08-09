Главу Усть-Лабинского района оштрафовали за нарушение сроков покупки жилья для детей-сирот

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники прокуратуры в результате проверки выяснили, что глава Усть-Лабинского района Сергей Запорожский не выполнил работу по освоению бюджетных средств, которые выделили на покупку двух жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В связи с этим главу Усть-Лабинского района привлекли к административной ответственности.

Мировой судья признал главу муниципалитета виновным и назначил ему административный штраф в размере 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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