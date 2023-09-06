В Тбилисский районе пьяный водитель иномарки врезался в столб

Авария произошла 5 сентября около 2:00 на улице Октябрьская в хуторе Шевченко.

По предварительным данным, 44-летний мужчина ехал за рулем Ford Focus, не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП. В результате ДТП 41-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование водителя — у мужчины в крови обнаружили алкоголь. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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