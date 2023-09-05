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Два человека погибли при столкновении пассажирского поезда Адлер — Минск с легковушкой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-pogibli-pri-stolknovenii-passazhirskogo-poezda-adler-minsk-s-legkovushkoj
Два человека погибли при столкновении пассажирского поезда Адлер — Минск с легковушкой
Фото t.me/gibdd161

Авария произошла 5 сентября в 4:50 на железнодорожном переезде на 20-м километре дороги Азов — Самарское в Ростовской области.

По предварительным данным, 58-летняя женщина за рулем Daewoo Gentra выехала на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд. В этот момент в легковушку врезался пассажирский поезд Адлер — Минск. От удара машину отбросило в столб, после чего она опрокинулась в кювет.

В результате ДТП водитель и ее 69-летний пассажир погибли на месте аварии до приезда скорой помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает УГИБДД по Ростовской области в Telegram.

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