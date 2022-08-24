В Тбилиском районе в недавно отремонтированном магазине сгорела крыша
Происшествия
24.08.2022 19:57
Сообщение о пожаре на улице Октябрьской станицы Тбилисской поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 24 августа в 16:45.
На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв на место, они установили, что горит крыша магазина. Огонь охватил 120 кв. м.
В 17:49 возгорание локализовали на той же площади, а в 18:35 пожар полностью потушили. Пострадавших и эвакуированных нет. В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По словам местных жителей, магазин недавно отремонтировали.
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