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В Тбилиском районе в недавно отремонтированном магазине сгорела крыша

Происшествия
24.08.2022 19:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tbiliskom-rajone-v-nedavno-otremontirovannom-magazine-sgorela-krysha
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Сообщение о пожаре на улице Октябрьской станицы Тбилисской поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 24 августа в 16:45.

На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв на место, они установили, что горит крыша магазина. Огонь охватил 120 кв. м.

В 17:49 возгорание локализовали на той же площади, а в 18:35 пожар полностью потушили. Пострадавших и эвакуированных нет. В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам местных жителей, магазин недавно отремонтировали.

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