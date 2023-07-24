В Татарстане прошли похороны летчика самолета Су-25, погибшего под Ейском

Тимур Хисматуллин погиб 17 июля. Его самолет упал в море из-за отказа сразу двух двигателей во время тренировочного полета. Летчик успел катапультироваться, но, к сожалению, не смог спастись.

Похороны 27-летнего офицера прошли накануне на его родине — в Альметьевске. Проститься с Хисматуллиным в местный молодежный центр пришли более 50 человек: родственники, друзья, сослуживцы и знакомые.

«Тимур действительно был настоящим мужчиной, и спасибо Всевышнему, что послал нам его. Он навсегда останется в наших сердцах», — сказал отец погибшего летчика Самат Хисматуллин.

После церемонии прощания процессия под звуки оркестра выдвинулась к храму Рождества Христова, там провели обряд отпевания. После этого Хисматуллина похоронили на городском кладбище. Летчика посмертно наградили орденом Мужества, сообщает «Бизнес Online».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после катапультирования в море под Ейском летчик самолета Су-25 провел слишком много времени под водой. Медики пытались его реанимировать в машине скорой помощи, но, к сожалению, спасти его не удалось.