В Тамани в мероприятиях к 230-летию высадки на Кубань примут участие 1,5 тыс. казаков

В Тамани в мероприятиях к 230-летию высадки на Кубань примут участие 1,5 тыс. казаков

Торжественные мероприятия, посвященные 230-летию высадки запорожских казаков на Таманский полуостров, пройдут 24 сентября в Темрюкском районе.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов на заседании оргкомитета рассказал, что в мероприятиях в Тамани примут участие более 1,5 тыс. казаков Кубанского казачьего войска.

«После молебна состоится торжественное прохождение по станице Тамань, историческая реконструкция, соревнования по традиционным видам состязаний и конноспортивный праздник в выставочном комплексе Атамань. Здесь же пройдет фестиваль «Казачья слава», – сказал Власов.

На мероприятии к 230-летию высадки казаков в Тамани выступят конная группа почетного караула ККВ и творческие коллективы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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