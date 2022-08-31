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В Тамани в мероприятиях к 230-летию высадки на Кубань примут участие 1,5 тыс. казаков

Общество
31.08.2022 20:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tamani-v-meropriyatiyah-k-230-letiyu-vysadki-na-kuban-primut-uchastie-1-5-tys-kazakov
В Тамани в мероприятиях к 230-летию высадки на Кубань примут участие 1,5 тыс. казаков

Торжественные мероприятия, посвященные 230-летию высадки запорожских казаков на Таманский полуостров, пройдут 24 сентября в Темрюкском районе.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов на заседании оргкомитета рассказал, что в мероприятиях в Тамани примут участие более 1,5 тыс. казаков Кубанского казачьего войска.

«После молебна состоится торжественное прохождение по станице Тамань, историческая реконструкция, соревнования по традиционным видам состязаний и конноспортивный праздник в выставочном комплексе Атамань. Здесь же пройдет фестиваль «Казачья слава», – сказал Власов.

На мероприятии к 230-летию высадки казаков в Тамани выступят конная группа почетного караула ККВ и творческие коллективы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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