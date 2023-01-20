В СВО принимают участие более 3,8 тыс. кубанских казаков

Об этом рассказал вице-губернатор Кубани Александр Власов на видеоселекторном совещании атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды.

«Уже более 3,8 тыс. казаков Кубанского казачьего войска выполняют боевые задачи в составе трех казачьих отрядов бригады «Кубань» и воинских частей», — сказал Власов.

Вице-губернатор добавил, что в Краснодарском крае продолжают готовить новых добровольцев на базе казачьего учебного центра «Кубань» под руководством опытных инструкторов.

Долуда отметил, что численность кубанских казаков в зоне проведения специальной военной операции постоянно увеличивается. По его словам, Кубанское казачье войско готовит добровольцев на высочайшем уровне, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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