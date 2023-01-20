Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В СВО принимают участие более 3,8 тыс. кубанских казаков

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-svo-prinimayut-uchastie-bolee-3-8-tys-kubanskih-kazakov
В СВО принимают участие более 3,8 тыс. кубанских казаков
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом рассказал вице-губернатор Кубани Александр Власов на видеоселекторном совещании атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды.

«Уже более 3,8 тыс. казаков Кубанского казачьего войска выполняют боевые задачи в составе трех казачьих отрядов бригады «Кубань» и воинских частей», — сказал Власов.

Вице-губернатор добавил, что в Краснодарском крае продолжают готовить новых добровольцев на базе казачьего учебного центра «Кубань» под руководством опытных инструкторов.

Долуда отметил, что численность кубанских казаков в зоне проведения специальной военной операции постоянно увеличивается. По его словам, Кубанское казачье войско готовит добровольцев на высочайшем уровне, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 100 кубанских казаков отправились в зону проведения специальной военной операции в середине января. Добровольцы прошли необходимую подготовку под руководством профессиональных инструкторов. Для казаков организовали занятия по тактической, огневой, разведывательной, инженерной и военно-медицинской подготовке, а также военной топографии.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
После переименования главного проспекта в Геленджике появится новая улица Луначарского
После переименования главного проспекта в Геленджике появится новая улица Луначарского
Правительство РФ с 1 февраля увеличит размер социальных выплат
Правительство РФ с 1 февраля увеличит размер социальных выплат
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Железного коня представил скульптор из Белореченска на выставке в Новой Третьяковке
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Неизвестные отравили собак на территории дач на Ростовском шоссе в Краснодаре
  5. Погибшего от удара током 18-летнего актера Арсена Суховского похоронили в Краснодаре
  6. Самый дорогой гараж в Сочи оценили в 15 млн рублей
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях