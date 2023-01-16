Более 100 кубанских казаков отправились в зону проведения специальной военной операции
Торжественная церемония отправки прошла на территории специального учебного центра «Кубань».
В центре добровольцы прошли необходимую подготовку под руководством опытных инструкторов. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
«Все казаки прошли соответствующую подготовку и получили необходимую экипировку. Кроме того, несколько десятков операторов беспилотных летательных аппаратов прошли учебу в филиале специального учебного центра «Кубань» в Майкопе и уже направились на передовую. Всего в составе казачьих отрядов и воинских частей боевые задачи выполняют 3,7 тыс. казаков Кубанского казачьего войска», — сказал Власов.
Для казаков организовали занятия по тактической, огневой, разведывательной, инженерной и военно-медицинской подготовке, а также военной топографии.
В торжественной церемонии также участвовали учащиеся классов казачьей направленности. Дети привезли письма и посылки с теплыми вещами, которые передадут казакам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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