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В супермаркетах Краснодарского края появятся «фермерские островки»

Экономика
24.09.2022 13:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-supermarketah-krasnodarskogo-kraya-poyavyatsya-fermerskie-ostrovki
В супермаркетах Краснодарского края появятся «фермерские островки»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Об этом сообщил глава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный. По его словам, первый подобный объект в ближайшее время появится в Краснодаре.

«Сейчас определяются локации под «фермерские островки», прорабатывается ассортимент продукции, который будет представлен покупателям», — сказал Куринный.

По его словам, также ведут поиск потенциальных операторов, которые смогут в дальнейшем получить помощь по действующим программам поддержки предпринимателей.

Первый в регионе «фермерский островок» откроют в супермаркете «Магнит» на проспекте Чекистов в Краснодаре. В дальнейшем подобные объекты появятся и в сети магазинов «Пятерочка», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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