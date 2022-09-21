Кондратьев: «Кубанскую ярмарку» посетят 550 фермеров со всего края

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

«Кубанская ярмарка» пройдет с 29 сентября по 2 октября в выставочном комплексе «Экспоград-Юг».

«Каждый год с большим удовольствием посещаю нашу «Кубанскую ярмарку». Традиционная агропромышленная выставка откроется в «Экспоград-юг» уже на следующей неделе. В этот раз на площадку приедут 550 сельхозпроизводителей со всех районов. Можно будет приобрести качественные и натуральные товары. Уверен, каждый найдет продукты по своему вкусу», — написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что в этом году на агропромышленной выставке впервые за всю историю пройдет специальная выставка — «Вино и сыр». В ней примут участие около 30 винодельческих предприятий, а также сыроварни региона.

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка рассказал, что в «Кубанской ярмарке» местные производители представят свою продукцию напрямую.

На агропромышленной выставке в «Экспоград-Юг» будут открыты 10 кластеров: свежее мясо и птица, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, саженцы, пивоваренные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия и бакалея, мясные изделия и деликатесы, молочные продукты, пчеловодство, а также народные промыслы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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