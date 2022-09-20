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В Сочи открылась выставка, посвященная российскому автоспорту

Культура
20.09.2022 16:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-otkrylas-vystavka-posvyashhennaya-rossijskomu-avtosportu
В Сочи открылась выставка, посвященная российскому автоспорту
Фото пресс-службы мэрии Сочи

Экспозицию открыли АНО «РОСГОНКИ» и Музей спортивной славы города-курорта. Гости выставки могут посмотреть на медали, кубки и автографы пилотов Формулы-1.

«Восемь лет подряд с 2014 по 2021 Сочи Автодром притягивал болельщиков со всего мира, принимал автомобильные соревнования международного уровня. Выставка в Музее спортивной славы города Сочи будет интересна не только поклонникам гонок. Каждый сможет найти в ней что-то новое, открыть ранее неизвестную часть города-курорта», — сообщил директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Директор Сочи Автодром Андрей Русов заявил, что ежегодно в стране растет интерес к автоспорту. Открытие выставки тому доказательство. Русов выразил уверенность в том, что выставка будет только расширяться.

Сочи Автодром был открыт 20 сентября 2014 года. Первая трасса для проведения Гран-при Формулы-1 в России за годы работы получила множество наград. В том числе она победила в номинации «Летние спортивные объекты» всероссийской ежегодной премии «Спортивные сооружения. Итоги года», сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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