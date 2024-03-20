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В суд ушло дело женщины, забившей бывшего любовника ножкой стула на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sud-ushlo-delo-zhenshhiny-zabivshej-byvshego-lyubovnika-nozhkoj-stula-na-kubani
В суд ушло дело женщины, забившей бывшего любовника ножкой стула на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жительницу Красноармейского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшего его смерть.

По данным следствия, вечером 1 декабря прошлого года 42-летняя женщина была в гостях у своего бывшего 61-летнего сожителя в его доме на улице Хлебородной в станице Старонижестеблиевской.

В ходе пьяной ссоры женщина избила мужчину деревянной ножкой от стула и ногами. От полученных травм он впоследствии скончался.На подозреваемую завели уголовное дело. Она признала вину в полном объеме.

В настоящее время дело передали в суд. Подозреваемая находится под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», избив бывшего сожителя, женщина ушла домой. Пострадавший скончался через непродолжительное время. Тело мужчины нашел утром его знакомый, он вызвал полицию.

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