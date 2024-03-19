В суд ушло дело собственников санатория «Лазаревское» в Сочи

Пять членов совета директоров ЗАО «Санаторий «Лазаревское» обвиняются в причинении ущерба акционерам на 158 млн рублей.

По данным следствия, пять жителей Краснодарского края и Республики Адыгея с января по июль 2018 года члены провели дополнительный выпуск акций общества. Таким образом они существенно занизили долю участия других акционеров. Это позволило злоумышленникам получить контрольный пакет акций и принимать решения по управлению обществом без согласования с другими акционерами.

Ущерб 19 акционерам превысил 158 млн рублей. На подозреваемых завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в Лазаревский районный суд. На движимое и недвижимое имущество подозреваемых и на имущественный комплекс санатория и акции наложен арест, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: на санаторий «Беларусь» в Сочи подали в суд из-за больших долгов за отопление.