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На санаторий «Беларусь» в Сочи подали в суд из-за больших долгов за отопление

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-sanatorij-belarus-v-sochi-podali-v-sud-iz-za-bolshih-dolgov-za-otoplenie
На санаторий «Беларусь» в Сочи подали в суд из-за больших долгов за отопление
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Речь идет о санатории управления делами президента Беларуси Александра Лукашенко, расположенном на улице Политехнической.

По данным источника, компания «Сочитеплоэнерго» направила иск в суд с требованием взыскать с санатория «Беларусь» долг за услуги отопления в 130 тыс. рублей, а также 155 тыс. рублей пеней. Сообщается, что представители санатория не платят за отопление с 2011 года.

Сотрудники санатория «Беларусь» отметили, что каких-либо проблем с отоплением в их комплексе нет, а про иск от «Сочитеплоэнерго» они ничего не знают.

Заседание по иску тепловиков к санаторию назначили на май, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание «Зеркало».

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