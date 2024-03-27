В суд ушло дело подростка, до смерти избившего ровесника в Северском районе

В Северском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

По данным следствия, вечером 1 января парень поссорился со своим ровесником на улице Ильской в станице Северской. В ходе ссоры подросток дважды ударил своего оппонента рукой по голове, после каждого удара пострадавший падал на асфальт, а после потерял сознание.

После этого нападавший перенес парня без сознания за ближайшее здание и ушел. Очевидцы обнаружили пострадавшего и вызвали скорую помощь, но медики уже констатировали смерть несовершеннолетнего.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что подросток скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

Нападавший признал вину в полном объеме. Расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», погибший подросток был студентом местного колледжа и имел инвалидность.