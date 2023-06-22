В суд ушло дело об убийстве гендиректора Туапсинского НПЗ и его водителя 27-летней давности

Преступление произошло 15 декабря 1995 года в Туапсе. В июне этого года расследование дела об убийстве двоих человек в отношении 58-летнего бывшего участника банды, который уже отбывает пожизненный срок за другие убийства, завершили.

По данным следствия, возле одного из домов на улице Софьи Перовской в салоне иномарки нашли тела 45-летнего гендиректора Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и его 33-летнего водителя. На телах были множественные огнестрельные ранения. Возбудили уголовное дело, однако найти преступников не удалось.

Позже установили, что к убийству причастны двое участников банды из Лабинска, которая была создана для нападения на граждан и совершения тяжких преступлений и которую разоблачили в 2002 году. По данным следствия, организатор банды и один из участников нападения уже умерли. В связи с этим уголовное преследование в их отношении прекратили.

Также следствие установило, что к расстрелу машины гендиректора Туапсинского НПЗ причастен другой участник банды, которому еще в 2002 году дали пожизненный срок в колонии особого режима. Осужденного, которому на данный момент 58 лет, этапировали к следователю. На допросе они признался в убийстве, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в декабре 1995 года организатор банды поручил ему и его сообщнику убить гендиректора Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Утром злоумышленники выследили жертву по пути его следования. Нападавшие заблокировали машину своим автомобилем. После чего из автомата расстреляли автомобиль, в котором находился директор завода и его водитель. Затем преступники скрылись, они получили за убийство 15 тыс. долларов.

Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

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