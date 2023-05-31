Убил и спрятал тело на свалке: жителя Крыловского района подозревают в убийстве 20-летней давности

Заявление о пропаже 20-летней жительницы Крыловского района поступило в полицию в июне 2002 года. Найти девушку не удалось, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Следственно-оперативная группа по раскрытию преступлений прошлых лет занова отработала круг знакомых девушки. В результате удалось установить причастность к пропаже девушки ее 43-летнего знакомого.

Мужчина рассказал следователям, что в ночь на 9 июня 2002 года он шел с девушкой по улице Ленина в станице Кугоейской. По пути они поссорились на бытовой почве, и мужчина несколько раз ударил ее кулаками по голове. От полученных травм девушка скончалась. Пользуясь темнотой, мужчина спрятал труп на станичной свалке. После этого на протяжении почти 20 лет жил обычной жизнью, а местонахождение девушки установлено не было, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве. Он во всем признался и указал место, где спрятал тело. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Назначен полный комплекс судебных экспертиз.

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