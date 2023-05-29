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До смерти избил односельчанина самодельной битой житель Крымского района

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-do-smerti-izbil-odnoselchanina-samodelnoj-bitoj-v-krymskom-rajone
До смерти избил односельчанина самодельной битой житель Крымского района
Фото t.me/kubansledcom

Преступление произошло в ночь на 21 сентября 2022 года на улице Крупской в хуторе Веселом.

Установили, что 41-летний мужчина ночью услышал во дворе своего дома лай собаки. Он вышел на улицу и увидел незнакомого человека. Неизвестный не ответил, почему зашел на чужой участок, поэтому хозяин взял самодельную биту и не менее 20 раз ударил мужчину по голове и телу.

На шум прибежала соседка — она остановила мужчину и вызвала скорую и полицию. Потерпевшего, 45-летнего местного жителя, госпитализировали, но утром он скончался от множественных травм.

Во ходе следствия подозреваемый полностью признал вину. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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