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В суд ушло дело о мошенниках, приобретавших по поддельным документам землю в Краснодаре

Происшествия
07.09.2022 10:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sud-ushlo-delo-o-moshennikah-priobretavshih-po-poddelnym-dokumentam-zemlyu-v-krasnodare
В суд ушло дело о мошенниках, приобретавших по поддельным документам землю в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег в отношении 4 участников организованной группы в возрасте от 36 до 69 лет в сентябре направили в суд.

По данным следствия, злоумышленники издали поддельные правовые акты администраций внутригородских округов Краснодара и других ведомств о передаче в собственность муниципальной земли. Они приобрели 4 участка в Прикубанском округе стоимостью более 10,4 млн рублей. После этого они заключили безденежные фиктивные сделки и легализовали прибыль.

Возбудили уголовное дело. Организатор преступной группы — 65-летний краснодарец скрылся от следствия, его объявили в розыск. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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