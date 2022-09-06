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На Кубани будут судить директора фирмы, похитившего деньги с карт граждан Австралии и Новой Зеландии

Происшествия
06.09.2022 16:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-budut-sudit-direktora-firmy-pohitivshego-dengi-s-kart-grazhdan-avstralii-i-novoj-zelandii
На Кубани будут судить директора фирмы, похитившего деньги с карт граждан Австралии и Новой Зеландии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело о мошенничестве с использованием электронных средств платежей в отношении 31-летнего жителя Ростовской области в сентябре направили в суд.

По данным следствия, гендиректор компании, оказывающей услуги в сфере гостиничного бизнеса в Сочи, заключил с двумя банками договор на прием безналичной оплаты. Банки предоставили компании pos-терминалы. Злоумышленник, располагая информацией о банковских картах, выпущенных на имя граждан Австралии и Новой Зеландии, ввел в терминалы данные карт и перевел деньги на счет своей фирмы. Ущерб составил около 550 тыс. рублей. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Возбудили уголовное дело. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Центральный районный суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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