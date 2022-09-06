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В Армавире адвокат обманула клиентов почти на 2 млн рублей

Происшествия
06.09.2022 11:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-advokat-obmanula-klientov-pochti-na-2-mln-rublej
В Армавире адвокат обманула клиентов почти на 2 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудница адвокатской конторы два года обманывала клиентов.

По данным следствия, с октября 2018 года по сентябрь 2020 года двое граждан обратились в адвокатскую контору за юридической помощью. Женщина брала у клиентов деньги, но помогать им не собиралась.

В результате ее действий ущерб составил более 1,8 млн рублей. Во время следствия часть средств женщина возместила.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы направили в Армавирский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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