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Глава Брюховецкого поселения заплатит штраф 260 тыс. рублей за неисполнение решений суда

Происшествия
02.09.2022 19:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-bryuhovetskogo-poseleniya-zaplatit-shtraf-260-tys-rublej-za-neispolnenie-reshenij-suda
Глава Брюховецкого поселения заплатит штраф 260 тыс. рублей за неисполнение решений суда
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По инициативе прокуратуры главу Брюховецкого сельского поселения повторно привлекли к административной ответственности за неисполнение решений суда.

Администрация была обязана обеспечить земельные участки для многодетных семей объектами инженерной инфраструктуры. При проверке выяснилось, что судебные приставы-исполнители не привлекли главу к административной ответственности за неисполнение требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом.

После вмешательства прокуратуры главе поселения вынесли 26 постановлений об административном правонарушении. Его обязали заплатить в бюджет поселения 260 тыс. рублей штрафа.

Исполнение взыскания находится на контроле в прокуратуре, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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