Глава Брюховецкого поселения заплатит штраф 260 тыс. рублей за неисполнение решений суда
По инициативе прокуратуры главу Брюховецкого сельского поселения повторно привлекли к административной ответственности за неисполнение решений суда.
Администрация была обязана обеспечить земельные участки для многодетных семей объектами инженерной инфраструктуры. При проверке выяснилось, что судебные приставы-исполнители не привлекли главу к административной ответственности за неисполнение требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом.
После вмешательства прокуратуры главе поселения вынесли 26 постановлений об административном правонарушении. Его обязали заплатить в бюджет поселения 260 тыс. рублей штрафа.
Исполнение взыскания находится на контроле в прокуратуре, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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