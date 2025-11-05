В суд ушло дело о гибели туристки на затонувшей в Геленджике яхте

Трагедия произошла 4 июля. Двоих мужчин обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных по предварительному сговору и повлекших по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, один из мужчин учредил яхт-клуб. Под видом тренировок по парусному спорту вместе с соучастником, который работал как судоводитель, незаконно перевозил пассажиров на яхтах, не предназначенных для коммерческого использования.

Действуя из корыстных побуждений и осознавая опасность своих действий, 4 июля мужчины взяли на борт парусной спортивной яхты четырех пассажиров, в том числе несовершеннолетнего. Они двигались в акватории Черного моря у Геленджика. Во время прогулки погода ухудшилась, контроль над управлением судна был потерян и яхта перевернулась. Судно начало уходить под воду и зацепило одну из пассажирок за спасательный жилет. Женщина утонула. Другие пассажиры также оказались в воде, но их удалось спасти.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело. В настоящее время материалы направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

