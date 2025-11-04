Прокуратура начала проверку после пожара на яхте на набережной у морпорта Анапы

Яхта загорелась днем 3 ноября, возгорание оперативно ликвидировали. В результате пожара никто не пострадал.

Южная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации судна.

По итогам проверки рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видео с места происшествия 3 ноября опубликовали в соцсетях очевидцы. Судя по кадрам, пожар начался в подпалубных помещениях судна. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 15:10. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 10 кв. м. В 15:30 пожар полностью ликвидировали.

