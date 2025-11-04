Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Прокуратура начала проверку после пожара на яхте на набережной у морпорта Анапы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-nachala-proverku-posle-pozhara-na-yahte-na-naberezhnoj-u-morporta-anapy
Прокуратура начала проверку после пожара на яхте на набережной у морпорта Анапы
Фото t.me/prokutp

Яхта загорелась днем 3 ноября, возгорание оперативно ликвидировали. В результате пожара никто не пострадал.

Южная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации судна.

По итогам проверки рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видео с места происшествия 3 ноября опубликовали в соцсетях очевидцы. Судя по кадрам, пожар начался в подпалубных помещениях судна. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 15:10. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 10 кв. м. В 15:30 пожар полностью ликвидировали.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях