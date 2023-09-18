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В суд ушло дело о гибели рабочего, на которого обрушился станок на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sud-ushlo-delo-o-gibeli-rabochego-na-kotorogo-obrushilsya-stanok-na-kubani
В суд ушло дело о гибели рабочего, на которого обрушился станок на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Несчастный случай на одном из производств в Апшеронском районе в марте. Правоохранители завершили расследование уголовного дела о нарушении требований охраны труда.

По версии следствия, в тот день начальник цеха, ответственный за соблюдение требований охраны труда на предприятии, во время обхода заметил, что один из его подчиненных неправильно собрал рабочий станок.

Несмотря на выявленные нарушения и угрозу жизни и здоровья работнику, начальник не принял никаких мер. Через некоторое время станок обрушился на сотрудника. Он умер позже в больнице от полученных травм.

Начальник цеха признал свою вину в преступлении. За нарушение требований охраны труда по ч.2 ст. 143 УК РФ ему грозит до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело передали для рассмотрения в Апшеронский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: рабочий искалечил руку фрезерным станком на производстве в Краснодарском крае, делая держаки для метелок. Несчастный случай произошел в мае на одном из сельскохозяйственных предприятий Каневского района Краснодарского края.

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