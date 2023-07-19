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Кубанец искалечил руку фрезерным станком, делая держаки для метелок

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudnik-agropredpriyatiya-pokalechil-ruku-frezernym-stankom-v-krasnodarskom-krae
Кубанец искалечил руку фрезерным станком, делая держаки для метелок
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел в мае на одном из сельскохозяйственных предприятий Каневского района Краснодарского края.

Известно, что 38-летний мужчина устроился на работу в компанию столяром и заключил трудовой договор. В октябре 2021 года его перевели в машино-тракторную мастерскую. Он изготавливал держаки для метелок. При этом должностная инструкция сотрудника не предусматривала подобных работ.

Сотрудник получил множественные травмы кисти левой руки, работая на фрезерном станке. Медики установили, что его здоровью был причинен тяжкий вред.

По материалам проверки возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Ответственному лицу на предприятии грозит до 1 года лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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