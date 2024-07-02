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В суд ушло дело мужчины, убившего собутыльника из ревности в Северском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sud-ushlo-delo-muzhchiny-ubivshego-sobutylnika-iz-revnosti-v-severskom-rajone
В суд ушло дело мужчины, убившего собутыльника из ревности в Северском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Убийство произошло 13 марта на улице 50 лет ВЛКСМ в станице Ставропольской Северского района.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Краснодара, обвиняемого в убийстве соседа по дачному участку. На период расследования обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», приятели поссорились на почве ревности — гость приревновал свою супругу к хозяину дома. В ходе конфликта хозяин ударил гостя ножом в шею, убив его. После этого он сам вызвал скорую помощь и полицию.

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