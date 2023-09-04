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В суд передали дело мотоциклиста, сбившего четырех человек на переходе в Темрюке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sud-peredali-delo-mototsiklista-sbivshego-chetyreh-chelovek-na-perehode-v-temryuke
В суд передали дело мотоциклиста, сбившего четырех человек на переходе в Темрюке
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Местного жителя обвиняют в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух человек.

По данным следствия, 36-летний водитель мотоцикла Honda ехал по улице Розы Люксембург. В районе музея «Военная горка» он не уступил дорогу пешеходам и сбил четырех человек. В результате аварии в реанимации скончались 5-летняя девочка и ее 46-летний отец.

Известно, что в момент аварии мотоциклист был пьян. Возбудили уголовное дело, на время следствия мужчину заключили под стражу. Расследование завершили, материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Водителю грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельное ДТП произошло 10 июля в Темрюке. В результате столкновения пешеходы, среди которых дети 6 и 8 лет, получили серьезные травмы. Мотоциклист также пострадал. Всех их госпитализировали в больницу.

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