В суд передали дело мотоциклиста, сбившего четырех человек на переходе в Темрюке

Местного жителя обвиняют в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух человек.

По данным следствия, 36-летний водитель мотоцикла Honda ехал по улице Розы Люксембург. В районе музея «Военная горка» он не уступил дорогу пешеходам и сбил четырех человек. В результате аварии в реанимации скончались 5-летняя девочка и ее 46-летний отец.

Известно, что в момент аварии мотоциклист был пьян. Возбудили уголовное дело, на время следствия мужчину заключили под стражу. Расследование завершили, материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Водителю грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельное ДТП произошло 10 июля в Темрюке. В результате столкновения пешеходы, среди которых дети 6 и 8 лет, получили серьезные травмы. Мотоциклист также пострадал. Всех их госпитализировали в больницу.