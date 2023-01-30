В строительство пяти мусороперерабатывающих заводов на Кубани инвестируют 24 млрд рублей
Строительство объектов по переработке твердых коммунальных отходов в регионе обсудили на совещании, в котором приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин, министр экономики края Алексей Юртаев и гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
«На данный момент частные концессионные инициативы поданы по трем объектам. «РЭО» готов предоставить до 95% финансирования, объем инвестиций по пяти объектам оценивается в 24 млрд рублей», — сказал Буцаев.
Он отметил, что общая мощность новых объектов по обращению с ТКО на Кубани составит 1,4 млн т в год.
Уже поданы концессии на строительство трех комплексов в Ленинградском, Крымском и Усть-Лабинском районах. Для строительства объектов «Верхнее Буу» и «Дон» пока подбирают земельные участки.
«В первую очередь, работаем над реализацией проектов строительства трех комплексов. Сегодня обсудили перспективные направления деятельности по установлению оптимального тарифа для населения после ввода новых объектов в эксплуатацию», — сказал Прошунин.
Он добавил, что краевые власти во взаимодействии с компанией «РТ-Инвест» сформировали концепцию развития отрасли по обращению с ТКО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Геленджике начали работы по ликвидации полигона. Его рекультивируют до конца 2023 года.
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Врачи пришили жителю Апшеронского района кисть, отрубленную топором
- В прокуратуре рассказали подробности инцидента с хлопком газового баллончика в квартире в Краснодаре
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России