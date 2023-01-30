В строительство пяти мусороперерабатывающих заводов на Кубани инвестируют 24 млрд рублей

Строительство объектов по переработке твердых коммунальных отходов в регионе обсудили на совещании, в котором приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин, министр экономики края Алексей Юртаев и гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«На данный момент частные концессионные инициативы поданы по трем объектам. «РЭО» готов предоставить до 95% финансирования, объем инвестиций по пяти объектам оценивается в 24 млрд рублей», — сказал Буцаев.

Он отметил, что общая мощность новых объектов по обращению с ТКО на Кубани составит 1,4 млн т в год.

Уже поданы концессии на строительство трех комплексов в Ленинградском, Крымском и Усть-Лабинском районах. Для строительства объектов «Верхнее Буу» и «Дон» пока подбирают земельные участки.

«В первую очередь, работаем над реализацией проектов строительства трех комплексов. Сегодня обсудили перспективные направления деятельности по установлению оптимального тарифа для населения после ввода новых объектов в эксплуатацию», — сказал Прошунин.

Он добавил, что краевые власти во взаимодействии с компанией «РТ-Инвест» сформировали концепцию развития отрасли по обращению с ТКО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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