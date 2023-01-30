Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мусорный полигон под Геленджиком рекультивируют до конца 2023 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/musornyj-poligon-pod-gelendzhikom-rekultiviruyut-do-kontsa-2023-goda
Мусорный полигон под Геленджиком рекультивируют до конца 2023 года
Фото пресс-службы Российского экологического оператора

Проект для рекультивации полигона в селе Кабардинка разработал Российский экологический оператор (РЭО). О старте работ объявили 30 января на встрече при участии вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина и главы Геленджика Алексея Богодистова.

Полигон появился в 1973 году, но эксплуатировать его перестали около 5 лет назад. Масса бытовых и строительных отходов — 1,6 млн т. Стоимость рекультивации оценивается в 700,66 млн рублей. Работы планируют завершить к концу в 2023 года.

«После технического начнется биологический этап рекультивации — на месте полигона будут высажены травы и краснокнижные деревья по периметру. Проектирование объектов рекультивации и объектов размещения — новое направление работы РЭО, направленное на оптимальные решения в рамках реформы по обращению с отходами», — цитирует генерального директора Дениса Буцаева пресс-служба Российского экологического оператора.

Читайте также: суд приостановил работу Белореченского мусорного полигона.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе
В мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками
В мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Неделя профилактики онкологических заболеваний стартует на Кубани
Неделя профилактики онкологических заболеваний стартует на Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. В Краснодаре неизвестные жестоко убили уличную собаку
  5. На пяти причалах яхтенной марины в Геленджике завершили строительные работы
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях