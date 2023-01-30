Мусорный полигон под Геленджиком рекультивируют до конца 2023 года

Проект для рекультивации полигона в селе Кабардинка разработал Российский экологический оператор (РЭО). О старте работ объявили 30 января на встрече при участии вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина и главы Геленджика Алексея Богодистова.

Полигон появился в 1973 году, но эксплуатировать его перестали около 5 лет назад. Масса бытовых и строительных отходов — 1,6 млн т. Стоимость рекультивации оценивается в 700,66 млн рублей. Работы планируют завершить к концу в 2023 года.

«После технического начнется биологический этап рекультивации — на месте полигона будут высажены травы и краснокнижные деревья по периметру. Проектирование объектов рекультивации и объектов размещения — новое направление работы РЭО, направленное на оптимальные решения в рамках реформы по обращению с отходами», — цитирует генерального директора Дениса Буцаева пресс-служба Российского экологического оператора.

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