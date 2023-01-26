Суд приостановил работу Белореченского мусорного полигона
Общество
26.01.2023 15:35
Об этом 26 января сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она отметила, что суд приостановил работу мусорного полигона в Белореченске на 30 дней.
«Организация «Крайжилкомресурс» неоднократно допускала многочисленные нарушения при работе полигона, в том числе эксплуатация проводилась, когда он исчерпал свои мощности», — написала Радионова в Telegram.
Она уточнила, что Белореченский мусорный полигон является одним из крупнейших в стране.
Во время прямой линии 12 января губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что мусорные полигоны региона должны эксплуатироваться максимально качественно и не доставлять дискомфорт жителям.
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