Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Суд приостановил работу Белореченского мусорного полигона

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-priostanovil-rabotu-belorechenskogo-musornogo-poligona
Суд приостановил работу Белореченского мусорного полигона
Фото пресс-службы Росприроднадзора

Об этом 26 января сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она отметила, что суд приостановил работу мусорного полигона в Белореченске на 30 дней.

«Организация «Крайжилкомресурс» неоднократно допускала многочисленные нарушения при работе полигона, в том числе эксплуатация проводилась, когда он исчерпал свои мощности», — написала Радионова в Telegram.

Она уточнила, что Белореченский мусорный полигон является одним из крупнейших в стране.

Во время прямой линии 12 января губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что мусорные полигоны региона должны эксплуатироваться максимально качественно и не доставлять дискомфорт жителям.

Читайте также: Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки. Что будет с мусоросжигающими заводами и свалками в Краснодарском крае?

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи
Водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи
Германия решила направить роту танков Leopard Украине
Германия решила направить роту танков Leopard Украине
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  2. В Краснодаре 37-летний мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Нигериец со стройки выманил у сочинки почти 2 млн рублей, представившись военным Генри Томасом
  5. Мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях