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В строительство кластера с улиточной фермой и винзаводом в Анапе инвестируют 800 млн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stroitelstvo-klastera-s-ulitochnoj-fermoj-i-vinzavodom-v-anape-investiruyut-800-mln-rublej
В строительство кластера с улиточной фермой и винзаводом в Анапе инвестируют 800 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Первоначальные инвестиции в размере 800 млн рублей выделило фермерское хозяйство.

В мэрии поддержали инвестиционный проект по созданию производственно-технического кластера. Начало реализации проекта Pinograd в поселке Уташ запланировано на 2023-2030 годы.

На территории площадью 5 га планирую построить винзавод мощностью 500 тыс. бутылок в год. Также там планируют обустроить дегустационный зал, ангары с холодильными камерами, фирменный магазин и мини-рынок сельхоз продукции. Кроме того, оборудуют улиточную ферму, сыроварню и производство колбасных изделий, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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