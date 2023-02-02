В строительство кластера с улиточной фермой и винзаводом в Анапе инвестируют 800 млн рублей
Экономика
02.02.2023 10:59
Первоначальные инвестиции в размере 800 млн рублей выделило фермерское хозяйство.
В мэрии поддержали инвестиционный проект по созданию производственно-технического кластера. Начало реализации проекта Pinograd в поселке Уташ запланировано на 2023-2030 годы.
На территории площадью 5 га планирую построить винзавод мощностью 500 тыс. бутылок в год. Также там планируют обустроить дегустационный зал, ангары с холодильными камерами, фирменный магазин и мини-рынок сельхоз продукции. Кроме того, оборудуют улиточную ферму, сыроварню и производство колбасных изделий, пишет «Коммерсантъ-Кубань».
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