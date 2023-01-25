Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае к 2025 году построят шесть солнечных электростанций

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-k-2025-godu-postroyat-shest-solnechnyh-elektrostantsij
В Краснодарском крае к 2025 году построят шесть солнечных электростанций
Фото unsplash.com

Общий объем инвестиций в проекты — 16,5 млрд рублей.

Об этом сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ края. Новые станции мощностью более 150 МВт появятся в четырех районах Кубани. Еще две солнечные электростанции мощностью 9,98 МВт и 6 МВт появятся в Тихорецком районе. Комплексы электростанций введет группа компаний «Хевел».

В министерстве также рассказали, что производитель зерновых культур ООО «Кавказ» в декабре 2022 года достроил на территории предприятия солнечную электростанцию мощностью 1,02 МВт. Он инвестировал в проект 119 млн рублей. Другую станцию мощностью 2,35 МВт ввела компания «Лукойл» на двух участках Краснодарской ТЭЦ. В проект вложили 200 млн рублей, сообщает «Интерфакс-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани планируют построить сеть солнечных электростанций за 2 млрд рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Германия решила направить роту танков Leopard Украине
Германия решила направить роту танков Leopard Украине
Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара
Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем
В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  2. В 100 млрд рублей обойдется строительство яхтенной марины в Геленджике
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. На Кубани будут судить телефонного террориста, который «заминировал» здание полиции
  5. Пациентку с гигантскими коралловидными камнями в почках спасли хирурги в Новороссийске
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Прямой эфир
Мы в соцсетях