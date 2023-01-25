В Краснодарском крае к 2025 году построят шесть солнечных электростанций

Общий объем инвестиций в проекты — 16,5 млрд рублей.

Об этом сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ края. Новые станции мощностью более 150 МВт появятся в четырех районах Кубани. Еще две солнечные электростанции мощностью 9,98 МВт и 6 МВт появятся в Тихорецком районе. Комплексы электростанций введет группа компаний «Хевел».

В министерстве также рассказали, что производитель зерновых культур ООО «Кавказ» в декабре 2022 года достроил на территории предприятия солнечную электростанцию мощностью 1,02 МВт. Он инвестировал в проект 119 млн рублей. Другую станцию мощностью 2,35 МВт ввела компания «Лукойл» на двух участках Краснодарской ТЭЦ. В проект вложили 200 млн рублей, сообщает «Интерфакс-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани планируют построить сеть солнечных электростанций за 2 млрд рублей.