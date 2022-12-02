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В столкновении ВАЗа и ГАЗа в Сочи погиб 82-летний водитель

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stolknovenii-vaza-i-gaza-v-sochi-pogib-82-letnij-voditel
В столкновении ВАЗа и ГАЗа в Сочи погиб 82-летний водитель
Фото t.me/gibddsochi

ДТП произошло 2 декабря в 7:10 на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия. Один человек погиб и еще один получил травмы.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-21124, выезжая на главную дорогу, не выполнил требования дорожного знака «Уступи дорогу». Легковушка столкнулась с грузовиком ГАЗ-3010 GA под управлением 31-летнего водителя.

В результате аварии водителю и пассажиру легкового автомобиля оказали медпомощь. Но спасти 82-летнего мужчину не удалось. Он умер в машине скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водителя ВАЗа зажало в кабине. Сотрудники «Кубань-СПАС» отключили аккумуляторы и при помощи гидравлического инструмента деблокировали мужчину.

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