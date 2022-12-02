В Сочи столкнулись ВАЗ и «Газель», водителя легковушки пришлось вырезать из покореженной машины
Происшествия
02.12.2022 14:52
Авария произошла 2 декабря в 7:21 на улице Центральной в поселке Головинка.
По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2112 и «Газель NEXT». В результате ДТП в отечественной легковушке зажало водителя, ему потребовалась помощь спасателей.
На месте прибыли сотрудники «Кубань-СПАС». Они отключили аккумуляторы, оградили место аварии и при помощи гидравлического инструмента деблокировали зажатого в салоне водителя, оказали ему первую помощь и передали медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram-канале.
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